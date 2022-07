Ariadna Romero e Ventola: ora parlano loro, la verità

Ariadna Romero e Nicola Ventola stanno insieme? Nei giorni scorsi si è parlato di una relazione segreta tra l'attrice e modella cubana, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, e lo sportivo. Notizia che ha subito fatto il giro del web e ha spinto i diretti interessati a intervenire. "Se soltanto la signora Marzano si informasse meglio prima di lanciare scoop a vanvera...", ha fatto sapere Ariadna su Instagram, tirando in ballo l'esperta di gossip che per prima ha insinuato una presunta liaison con Ventola. Anche quest'ultimo ha voluto dire la sua: "Ci conosciamo da un bel po’. Adesso vi svegliate? Siamo grandi amici, that’s it. Ariadna, ti voglio bene!".