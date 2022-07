Chiara Ferragni e Giorgia Soleri al ristorante in reggiseno: è polemica!

Nuova polemica per Chiara Ferragni e Giorgia Soleri. L'imprenditrice digitale e la fidanzata di Damiano David dei Maneskin sono state criticate per la scelta di uscire con il reggiseno. Le due si sono presentate al ristorante senza camicia o giacca ma solo con un top che lasciava poco spazio alla fantasia. A forma di fico per la moglie di Fedez, tutto in pizzo invece per la modella milanese. “Se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella”, ha fatto notare un utente alla Soleri, che però ha preferito non replicare. Nessun commento neppure dalla Ferragni.