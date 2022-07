Rebel Wilson ed il messaggio sul body positivity: "Non è il peso a definirci"

Rebel Wilson inedita su Instagram: l'attrice australiana, conosciuta ai più anche per l'interpretazine in 'Attenti a quelle due', ha lanciato un messaggio di body positivity ai suoi 11milioni di followers. La star di Hollywood ha postato sul suo account nella nota piattaforma di condivisione dove la si vede in costume fuxia ed un pareo a coprire l'addome. Ed è proprio questo vedo e non vedo che la performer ha spiegato nel commento: "Ho appena notato che ho preso tre chili durante la mia vacanza, sono in uno splendido resort all-inclusive".

La confessione

Quindi ha aggiunto: "Ho perso tutto il mio autocontrollo. Ma sapete una cosa? Domani posso alzarmi e andare in palestra, mi idrato, mangio in maniera salutare e mi voglio bene. Non aiuta andarci pesanti con se stessi ma so cosa vuol dire sentirsi in colpa e nona lla graden dopo aver magiato troppo. Ma se sei come me sappi che vali di più del tuo peso, non è il peso a definirti, prova solo a fare del tuo meglio per essere in salute e non comportarti in maniera troppo dura con te stessa. Sii la migliore versione di te".

La nuvoa vita di Rebel Wilson

La star australiana ha perso 40 chili in un anno e ha un nuovo amore, Ramona Agruma, che ha ufficializzato dopo essere stata paparazzata. Le sue parole su Instagram sono forse anche una sorta di promemoria per se stessa, per non giudicare ogni scelta, grammo o forchettata in più. Oltre al bel messaggio di body positivity, la Wilson è stata capace di condividere e far emergere tutta la sua umanità, parlando di un tema delicato, tabù per molti.