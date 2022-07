Blinken-Lavrov, Mosca ironica cita Britney Spears: "Senza di te impazzisco"

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri della Russia, ha commentato ironicamente su Telegram, come riportato da Ria Novosti, alle condizioni del Dipartimento di Stato Usa per l'incontro tra Lavrov e Blinken. Nel farlo ha citato alcune frasi di una canzone di Britney Spears. In risposta alle parole del portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, secondo il quale "gli Stati Uniti vorrebbero che la Russia desse una ragione per un incontro bilaterale", Zakharova ha scritto: "Ned, questa tua affermazione è simile alle parole della canzone di Britney Spears 'Baby One More Time' (Ancora una volta, tesoro): "la solitudine mi sta uccidendo. Quando non sono con te, impazzisco, dammi un segno, fallo di nuovo".