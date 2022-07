Tiara Mack, la senatrice americana cerca voti con il twerk ma fallisce

La senatrice dello stato americano di Rhode Island al centro della bufera. Tiara Mack ha pubblicato su Tik Tok un video in cui in bikini twerka sulla spiaggia. "Votate il senatore Mack”, ha scritto la 28enne, che sperava di raccogliere consensi mostrando un lato inedito della sua personalità. Peccato, però, che sia stata travolta dalle polemiche. "Com'è imbarazzante avere questa persona come senatore dello stato. Che tipo di comportamento è questo?", ha scritto qualcuno sui social network. A criticare con sarcasmo la 28enne pure il conduttore della Fox News Tucker Carlson: "Perché non è Segretario di Stato? Perché non la spingono per la presidenza?". Successivamente Tiara - prima donna di colore e lesbica a prendersi un posto in Senato - si è così difesa: "Dannazione. Twerkare a testa in giù fa davvero esplodere gli account Internet dei conservatori".