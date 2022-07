Chiara Ferragni: fan si butta vestita in piscina dopo una sua risposta

Nonostante il successo e la popolarità Chiara Ferragni non perde mai il contatto con i suoi fan che la seguono con passione praticamente ogni giorno. Una fan della moglie di Fedez si è buttata in piscina completamente vestita dopo aver ricevuto sui social network una risposta da parte dell'imprenditrice digitale. Tutto è partito su Tik Tok, dove la ragazza ha postato un video in cui si trucca con la linea di cosmetici firmata dalla Ferragni. Ha dunque taggato Chiara, affermando che se mai lei avesse ricondiviso il filmato si sarebbe buttata in piscina vestita.