Lutto per Paolo Belli: è morta la madre Pierina

Grave perdita per il cantante Paolo Belli: è morta la madre Pierina Rivi. La mamma dell'artista risiedeva a Salvaterra, una frazione di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. La donna, che in passato aveva gestito un bar, un forno e una rosticceria, era molto conosciuta e stimata dalla comunità locale, a cui aveva partecipato attivamente.