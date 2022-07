Clamoroso Johnson, il premier si dimette da leader Tory ma resta al governo

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni immediate da leader Tory. Il primo ministro inglese ha precisato che resterà in carica fino alla scelta di un successore alla guida del partito di maggioranza nell'ambito di elezioni interne che - secondo quanto concordato in queste ore con il presidente del Comitato 1922 dei Tories, Graham Brady - dovranno portare all'arrivo di un nuovo inquilino (o inquilina) a Downing Street entro la data dello svolgimento della Conferenza annuale Tory (congresso) "di ottobre".