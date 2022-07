"Facebook e Instagram potrebbero essere chiusi in Europa da quest'estate"

La posizione di Meta

Da qualche mese si parla di una probabile chiusura di Instagram e Facebook in Europa. Meta ha però provato in passato a scongiurare questa ipotesi, pronta a cercare un nuovo accordo che al momento non è ancora arrivato. "Meta, come molte altre aziende, organizzazioni e servizi, si basa sul trasferimento di dati tra l'UE e gli Stati Uniti per poter offrire servizi globali - ha spiegato in una nota - Come altre aziende, per fornire un servizio globale, seguiamo le regole europee e ci basiamo sulle Clausole Contrattuali Tipo (Standard Contractual Clauses) e su adeguate misure di protezione dei dati. Le aziende, fondamentalmente, hanno bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed UE, e come più di 70 altre aziende in una vasta gamma di settori, mano mano che la situazione si evolve, stiamo monitorando da vicino il potenziale impatto sulle nostre operazioni europee".