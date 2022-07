La nuotatrice Mary-Sophie Harvey shock: "Drogata ai Mondiali di Budapest"

Denuncia inaspettata della nuotatrice canadese Mary-Sophie Harvey. La sportiva ha affermato di essere stata drogata a una festa durante l’ultima sera ai Mondiali di nuoto di Budapest, che si sono conclusi lo scorso 25 giugno. Harvey ha raccontato che "c'è una finestra da quattro a sei ore" in cui non riesce a ricordare nulla e che quando si è svegliata si è ritrovata con una costola incrinata e con una commozione cerebrale. In più la nuotatrice che a Budapest ha conquistato un bronzo in staffetta (4X200) ha "dozzine di lividi" sul suo corpo. "Non mi sono mai vergognata così tanto", ha aggiunto senza precisare se sia stata violentata o meno.