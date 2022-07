1727wrldstar, nuovi guai per il rapper: denunciato per minacce con pistola!

Algero Corretini, in arte 1727wrldstar , è di nuovo al centro delle polemiche. L'accusa nei suoi confronti è quella di aver minacciato a mano armata Poeta di strada . Il litigio, ripreso dai presenti, è stato caricato online diventando subito virale. Tutto è iniziato quando il rapper - noto per il tormentone 'Ho preso er muro fratellì' - ha sentito le urla di Poeta di strada e Brasiliano che stavano litigando.

La lite in strada

A un certo punto Corretini è sceso armato di pistola con estrema nonchalance, rimanendo impassibile anche dopo essersi reso conto che il parabrezza del suo motorino era stato appena distrutto da Poeta di strada. Tra i due è iniziato un acceso diverbio prontamente documentato da alcuni passanti. 1727 non è nuovo a beghe giudiziarie di questo genere, visti i suoi trascorsi in carcere per via dell’accusa di violenza mossa dalla sua ex compagna Simona Vergaro.