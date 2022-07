Virus di Marburg, due casi in Ghana. Oms: "Rischio epidemia"

Il Ghana ha segnalato due casi sospetti del virus di Marburg , malattia altamente contagiosa che causa una febbre emorragica ad elevata mortalità. Appartiene alla stessa famiglia dell'Ebola ma è meno mortale. Al momento non esistono cure o vaccini e si manifesta con sintomi quali mal di testa, febbre alta ed emorragie interne ed esterne. I campioni sanguigni dei due casi sono stati mandati per conferma al centro di ricerca dell'Istituto Pasteur nella capitale senegalese Dakar. Lo ha precisato il servizio sanitario ghanese, aggiungendo che le 34 persone che hanno avuto contatti con i casi segnalati sono state identificate e messe in quarantena. Si chiama virus di Marburg perché il primo focolaio conosciuto, con una trentina di persone colpite, si verificò in Germania Occidentale nel 1967 , a Marburg e Francoforte, con altri due casi a Belgrado, in Jugoslavia. A provocarlo furono alcuni cercopitechi infetti, che vennero spediti a tre diversi laboratori in Europa.

L'avvertimento dell'Oms

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha riferito che, se confermati, sarebbero i primi casi di Marburg in Ghana, avvertendo che "i preparativi per la risposta a una possibile epidemia vanno fatti con velocità mentre ci sono ulteriori indagini in corso". L'Oms ha detto che la Guinea ha confermato un caso del virus a settembre 2021. Stando ai dati, i precedenti e sporadici casi di virus Marburg in Africa sono stati segnalati in Angola, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Sudafrica e Uganda.

C'è il rischio di epidemia

“Le autorità sanitarie sono sul campo per indagare sulla situazione e prepararsi per una possibile risposta all'epidemia. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Paese per aumentare il rilevamento, tenere traccia dei contatti ed essere pronti a controllare la diffusione del virus", ha affermato il dottor Francis Kasolo, rappresentante dell'Oms in Ghana.