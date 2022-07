Chiara Nasti, il gamberetto le si ritorce contro: "Schifoso, non ti vergogni?"

Chiara Nasti è sbottata contro un hater che indelicatamente ha commentato la foto di un'ecografia del figlio che aspetta da Mattia Zaccagni. "Ecco il famoso gamberetto", ha scritto riferendosi alla battuta con la quale qualche tempo fa l'influencer ha apostrofato il suo ex fidanzato Nicolò Zaniolo. La 24enne è andata letteralmente su tutte le furie: “Non ti vergogni schifoso? Ma le vostre mamme cosa vi hanno insegnato? Siete ragazzi inutili…Che non si danno da fare e vi lamentate pure che le fi**e non vi in***no e vi credo…brutti, scemi e anche sì, poveri rin**glioniti”. A supportare la Nasti l'esperta di gossip Deianira Marzano: "Ma lo capite che una donna incinta si può anche sentire male per un commento del genere? Che paura questi social".