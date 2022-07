Napoli, turista cade nel cratere del Vesuvio: denunciato

Come sta il turista dopo la caduta

Il giovane non avrà conseguenze di salute di grande rilievo, anche in considerazione del fatto che è scivolato per pochi metri, riportando delle contusioni e delle escoriazioni multiple alle braccia e alla schiena. Per lui quindi non ci sono ferite gravi. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dalle forze dell'ordine, che hanno provveduto anche a notificargli una denuncia (così come ai suoi famigliari), in quanto si trovava su un percorso vietato, proprio per l'alta pericolosità e non inserito negli itinerari. Dopo essere stato soccorso, il turista è stato visitato sul posto e medicato dai sanitari del 118, che lo hanno trovato in buone condizioni di salute.