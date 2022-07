Clima, Trump su innalzamento oceani: "Avremo più case vista mare"

Per Donald Trump non c'è alcuna emergenza climatica nel mondo. L'ex presidente americano ha commentato ironicamente in tal senso durante un comizio a Anchorage in Alaska, dove ha dichiarato circa l'innalzamento degli oceani: "Avremo un po' più case con vista mare, che non è la cosa peggiore del mondo". Ed ancora: "Ho sentito che gli oceani si innalzeranno nei prossimi 300 anni. Abbiamo problemi più grandi di così".