Ferragnez, quanto valgono le sculture-giocattolo cult di Fedez e Chiara Ferragni

Non solo amanti della moda: Chiara Ferragni e Fedez amano attorniarsi a casa anche di oggetti di design che sono delle vere e proprie opere d'arte. Tra le tante che si possono scorgere nel loro lussuoso appartamento a Milano, c'è chi non ha potuto non notare la collezione di sculture raffiguranti dei topi, ma anche dei pupazzi cult. Ad amare soprattutto queste opere di design moderno è il rapper, reduce dal successo ottenuto per il brano dell'estate 2022 La Dolce Vita (con Mara Sattei e Tananai), nonché per il concerto a MIlano LoveMi, dove si è esibito insieme a J-Ax, sugellando così la pace tra i due.