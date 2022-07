Biden, gaffe epica leggendo il gobbo: "Fine citazione, ripeti frase"

L'ironia di Elon Musk

Subito dopo la gaffe, gli utenti social si sono scatenati con commenti di vario genere, senza risparmiare nulla al presidente Usa. Tra i tanti ad ironizzare anche Elon Musk (fresco di rinuncia dall'acquisto di Twitter. Il tycoon, al centro del gossip per aver avuto pare due figli in segreto lo scorso anno) e il consulente strategico repubblicano Greg Price hanno paragonato Biden a Ron Burgundy, il personaggio interpretato da Will Farren in Anchorman, la cui peculiarità era quella che non riusciva a staccarsi dal discorso preparato e messo sul gobbo, nonostante gli errori e frasi senza senso. Pare che Emilie Simons, in risposta a Price, abbia smentito su Twitter la gaffe del leader: "Il presidente ha detto 'voglio ripetere questa frase'".