Terrore in Argentina: rissa e spari durante la partita Lujan-Alem

Il calcio argentino scosso dall'ultimo caso di violenza e terrore. L'incontro tra Lujan e Alem, valido per la quarta giornata del campionato di Primera C, è stato sospeso quattordici minuti dopo il fischio d'inizio a causa degli scontri tra le due tifoserie. Un petardo è stato lanciato in direzione della panchina e l'arbitro Nicolas Kresta è stato costretto a rinviare la partita. I giocatori hanno cercato rifugio negli spogliatoi.

Un tifoso è in fin di vita

Su un furgone bianco occupato da tifosi dell'Alem qualcuno ha iniziato a sparare nei pressi dello stadio: quindici i feriti, di cui un diciottenne in condizioni critiche dopo un colpo al torace. La vettura è stata poi presa di mira dai fan del Lujan con pietre e bastoni. Nel bel mezzo della rissa è stato ferito ad un orecchio pure il capo della polizia Ruben Gimenez, che aveva ordinato ai suoi uomini di sparare proiettili di gomma per cercare di sedare gli scontri. Con una nota la Federcalcio argentina si è detta fortemente rammaricata per quanto accaduto e pronta a collaborare con le indagini in corso.