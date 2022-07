Covid in Italia, Costa: "Nuove restrizioni? Il Governo non torna indietro"

"Al momento il governo non torna indietro e non ci saranno misure restrittive": a dichiararlo a Morning News, il programma di Canale 5 condotto da Simona Branchetti, è Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. "Di fatto siamo di fronte a una estate senza restrizioni, dobbiamo condividere con la pandemia anche perché il contagio zero è irraggiungibile. Dobbiamo poi attenzionare il livello di occupazione dei nostri ospedali e non il numero dei contagi quindi prudenza ma non paura. Le terapie intensive sono al 4% e ampiamente sotto controllo, è un dato positivo e dimostra che il vaccino ci ha protetto dalla malattia grave", ha spiegato.