Vaccini in Italia, Cartabellotta: "4 dose subito ai più fragili"

I contagi Covid-19 aumentano in Italia e per questo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha invitato i più fragili a sottoporsi alla quarta dose di vaccino. "I vaccini aggiornati sono stati tarati sulla Omicron b1, è meglio che i fragili facciano subito la quarta dose con il vecchio vaccino", ha detto a Radio Cusano Campus commentando la necessità di un ulteriore booster in attesa dell'arrivo di vaccini aggiornati. "Oggi - ha aggiunto - sappiamo che dopo 120 giorni la protezione nei confronti della malattia grave cala, sappiamo che c'è una riduzione della mortalità in chi fa la quarta dose, ma questa protezione decresce con l'età. Il problema fondamentale è allargare la platea, però dall'altro lato abbiamo le persone più fragili che devono ancora essere protette".