Incendio a Roma: i valori delle diossine sono oltre i limiti

Preoccupa la situazione a Roma

L'Arpa Lazio ha tempestivamente avviato le attività di monitoraggio della qualità dell'aria dopo il rogo installando nella serata di sabato 9 luglio due campionatori ad alto volume per la misura dei microinquinanti. Gli esiti delle misure effettuate dal campionatore hanno registrato il valore per le diossine è pari al 10,6 pg/m3 superiore al valore di riferimento individuato dall'OMS per l'ambiente urbano (0,3). Per quanto riguarda il benzopirene è stato registrato un valore di 2,6 ng/m3, superiore anche esso alla media annua pari a 1 ng/m3.