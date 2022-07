Guerra in Ucraina: l'appello di Papa Francesco ai giovani

Papa Francesco continua a dire no alla guerra tra Ucraina e Russia. "Cari giovani, mentre voi state svolgendo la vostra Conferenza, in Ucraina - che non è UE, ma è Europa - si combatte una guerra assurda", ha detto il Pontefice alla EU Youth Conference in corso a Praga sul tema 'Impegnarsi insieme per un'Europa sostenibile e inclusiva'. "Ora dobbiamo impegnarci tutti a mettere fine a questo scempio della guerra, dove, come al solito, pochi potenti decidono e mandano migliaia di giovani a combattere e morire - ha aggiunto Francesco -. In casi come questo è legittimo ribellarsi!".