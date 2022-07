Valanga travolge un giovane escusionista: l'evento ripreso in un video

Un ragazzo inglese di nome Harry Shimmin ha pubblicato un video girato in Kyrgyzstan, dove ha dichiarato di essere stato per un tour con altre otto persone tra i monti Tian Shan. Dopo aver camminato a lungo, il gruppo ha raggiunto la vetta più alta. Per fare alcune foto e video dell'incantevole paesaggio, l'escursionista si è allontanato dalla comitiva, quando un'enorme valanga si è staccata e ha travolto tutto ciò che gli si frapponeva. Il giovane è riuscito comunque a riprendere lo straordinario evento. Harry Shimmin ha trovato riparo vicino ad una cresta, fiducioso che tutto sarebbe andato bene. Il video è stato poi condiviso nei suoi account social.