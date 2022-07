Biden mostra la prima immagine dello spazio scattata dal Telescopio Webb

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha mostrato la prima immagine del telescopio spaziale James Webb: è l'ammasso di galassie SMACS 0723. Lo strumento è nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e agenzia spaziale canadese (Csa). "Un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l'astronomia e l'esplorazione spaziale. Ma anche per l'America e tutta l'umanità", ha fatto sapere Biden. Nei prossimi giorni verrano svelate altre immagini dello spazio.