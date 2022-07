Papa Francesco: "Non ho alcuna intenzione di dimettermi"

Papa Francesco ha smentito le voci riguardanti le sue dimissioni dicendo: "Non ho intenzione di dimettermi. Al momento no". Le parole del Santo Padre sono state dette nel corso di una recente intervista in spagnolo che il Pontefice ha rilasciato alle giornaliste messicane María Antonieta Collins e Valentina Alazraki, trasmessa integralmente da TelevisaUnivision. Il Papa riconosce di aver sempre creduto che il suo tempo in Vaticano sarebbe stato breve, "ma non me ne rendevo conto e sono passati 9 anni", ha aggiunto Bergoglio.