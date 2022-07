Musk contro Trump, dall'idillio agli insulti

Volano stracci tra il Ceo di Tesla, Elon Musk, e Donald Trump. Su Twitter il tycoon ha scritto in riferimento all'ex presidente degli Stati Uniti: "Non odio quell'uomo, ma è tempo che Trump appenda il cappello e salpi verso il tramonto" per poi aggiungere "Anche i democratici non dovrebbero far si che l'unico modo per sopravvivere di Trump sia riconquistare la presidenza".