Conto di 508 euro dopo cena di pesce per 4 persone: lo scontrino diventa virale

Disavventura per un gruppo di quattro persone che sono andate in uno chalet (volutamente non nominato) di San Benedetto per mangiare pesce. Dopo la cena è arrivata l'amara stangata: un conto da 508 euro . Giorgio Tordini, tra i protagonisti di questa storia, ha poi affidato il suo ironico sfogo su Facebook, pubblicando lo scontrino, quindi commentando: "Ma che Flavio Briatore è arrivato pure da noi?".

La cena 'salata'

"Le 4 linguine "Plà Plà" (le cicale di mare ndr), mezzo crostaceo in ogni piatto, quindi 2 in tutto sono costate duecentoottanta euro, cioè 70 euro cadauna, contro un massimo documentato dal menù di 35 euro delle stesse linguine ma con i più pregiati astici o aragoste", ha sottolineato il cliente. Poi ha agigunto: "Gli "Plà Plà" dicono i "pesciaroli amici", vengono dal Marocco, dalla Tunisia, sono di allevamento e costano 18/20 euro al kg (forse qualcosa di più per via della guerra)". Quindi a conclusione del suo sfogo ha affermato: "Delusione, amarezza, rabbia, digestione bloccata e rimorso per non "averla buttata in caciara" con carabinieri, finanza e disobbedienza civile".