Rhove ferma un concerto: il motivo e la rabbia del pubblico

FERRARA - L'ultimo concerto di Rhove, giovane rapper milanese, a Ferrara si è concluso fra le polemiche. Il rapper ha infatti interrotto l'ultima canzone, andandosene poi dal palco. Furiosa la reazione del pubblico, che ha intonato cori contro il cantante. Rhove ha poi detto al microfono: "Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto adesso è finito adesso e non avete ancora saltato". Tramite le proprie storie Instagram ha poi aggiunto: “Il live di ieri è andato bene e l’ho finito cantando tutti i pezzi fino alla fine. Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali, mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale. Shallatevi!”.