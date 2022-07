Covid, Perno: "Con l'abbattimento della mortalità servono nuove regole"

ROMA - L'isolamento per i positivi al Covid "è una scelta politica su basi scientifiche. E dipende dalla visione del virus e della malattia. Noi finora abbiamo evitato che il virus circolasse per evitare la malattia. In questo momento la malattia è molto più rara rispetto al passato, è il momento di fare delle scelte politiche, non solo scientifiche". Così il direttore dell'Unità di microbiologia dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, Carlo Federico Perno. "Io sono convinto - afferma Perno - che l'abbattimento della mortalità grazie al vaccino richiede una fase nuova sulle regole. Noi per l'influenza non abbiamo mai chiuso l'Italia. Dobbiamo decidere se questo virus ha caratteristiche che si avvicinano sempre di più all'influenza o se ha ancora caratteristiche particolarmente gravi. Allora nel secondo caso si tiene chiuso, nel primo caso andiamo verso un allentamento". E l'esperto spiega: "Se rincorriamo il virus rincorriamo la malattia, se rincorriamo il virus significa mascherina per tutti e lockdown, come hanno fatto a Shanghai, se rincorriamo la malattia possiamo allentare un po' la presa sapendo che il virus, pur circolando, non fa tantissimi danni anche se ne fa, e quindi non si dice tana liberi tutti, si allenta un pochino per riprendere la vita normale sapendo che nella gran parte dei casi, questo virus, oggi, e ci tengo a sottolinearlo, grazie a 52 milioni di vaccinati non fa tanto danno". "Quindi sì - dice Perno - sono d'accordo con una revisione delle regole sull'isolamento che dovrà essere poi modulata man mano che segue quello che è un percorso naturale di questa malattia". Malattia, rileva l'esperto, altamente mortale all'inizio "mentre adesso abbiamo una mortalità riportata sotto l'1 per mille, dove il denominatore è rappresentato dal numero di tamponi positivi e sappiamo che almeno il doppio dei tamponi che sono positivi non vengono dichiarati, mentre i decessi sì. Quindi - conclude Perno - abbiamo una mortalità infinitamente bassa rispetto al passato, ma i decessi sono sempre tanti. Dunque allentare ma non tana libera tutti".