Covid, Pregliasco: "Ora dobbiamo stringere i denti"

"Ora stringiamo i denti rispetto a questa onda. Revisione dell'isolamento dei positivi? E' un qualcosa da pianificare in prospettiva per dare un'evidenza di una situazione di miglioramento. Semplificazioni e velocizzazioni di recupero teniamole in considerazione, serve sicuramente una riflessione, insieme a tutta una serie di altri elementi riguardanti anche la scuola perchè dovremo ancora fare i conti con questo virus". Lo ha dichiarato Fabrizio Pregliasco all'Ansa in merito alla quarantena. Il virologo dell'Università Statale e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano ha spiegato: "Ora si abbasserà questa curva, sta arrivando la sub variante Centaurus e poi l'inverno, quindi ci sarà una risalita, però se non arriverà un virus strano la tendenza evolutiva è via via quella di una tranquillizzazione".