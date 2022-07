La reazione di una suora al bacio tra modelle ai Quartieri Spagnoli: "E' il diavolo"

Inaspettato fuoriprogramma durante uno shooting fotografico a Napoli , nella zona caratteristica e verace dei Quarteri Spagnoli. Due modelle sono state prima incolpate di non essere andate a Messa , poi accusate di essere il diavolo . A farlo è stata una suora locale, dopo aver visto che le due ragazze si stavano scambiando un bacio .

I fatti

L'infelice episodio ha avuto come protagoniste due modelle della serie tv "Mare fuori", ovvero Serena de Ferrari e Kyshan Wilson. Durante il servizio fotografico le due ragazze si sono baciate e come una furia è piombata su di loro una suora. Quest'ultima ha prima chiesto loro se fossero andate a Messa quindi, accusandole di essere il Diavolo, ha cercato di separarle. E non contenta di ciò a pure accusato la loro generazione di essere responsabile della diffusione del Coronavirus. Inizialmente la troupe ha preso il fuoriprogramma con ironia, ma dopo l'insistenza della religiosa è stato chiesto il suo allontanamento. Il video della scena è diventato virale sui social.