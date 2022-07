Law and Order, tragedia sul set: ucciso un membro della troupe

Sangue sul set della popolare serie tv Law and Order: Organized Crime. Un membro della troupe è stato ucciso a bruciapelo all'alba in una tranquilla stradina nel quartiere di Greenpoint, a Brooklyn, dove di lì a poco sarebbero dovute cominciare le riprese. La polizia sta indagando per appurare le ragioni del delitto. La vittima è un uomo di 31 anni che, seduto in macchina, sorvegliava che venissero rispettati i divieti di parcheggio ottenuti dalla produzione per consentire le riprese. A sparargli in faccia è stato uno sconosciuto che si è avvicinato all'auto, ha spalancato la portiera e ha aperto il fuoco. Non è chiaro se i due si conoscessero.