Ignazio Moser parla del divorzio dei genitori e della crisi con Cecilia

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi Ignazio Moser ha parlato per la prima volta del divorzio dei suoi genitori. Dopo 41 anni di matrimonio è finita tra l'ex ciclista Francesco Moser e Carla Merz. "Non è un argomento del quale parlo volentieri… Mi dispiace che la notizia sia uscita così e non ne ho capito neanche tanto la motivazione, ma non voglio fare polemica. - ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip - I miei genitori sono sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia e noi figli abbiamo sempre rispettato questa inclinazione e cercato di proteggere anche la scelta di separarsi. Mi piacerebbe continuare a farlo“.