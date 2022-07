Dramma in Iran: invitato spara per festeggiare le nozze e uccide la sposa

Doveva essere un matrimonio come tutti gli altri, invece è stata una tragedia. Mahvash Leghaei è stata uccisa durante i festeggiamenti delle sue nozze: uno degli invitati durante il ricevimento ha sparato dei colpi in aria con il fucile, ma i un proiettile ha colpito mortalmente la sposa, centrandole la testa e ferito altri due ospiti. A nulla sono serviti i soccorsi allertati dagli altri ospiti del ricevimento, che si stava svolgendo in una località a sud della città di Shiraz. Stando a quanto dichiarato dalla polizia locale si tratterebbe quindi di un fatale incidente. L'uomo che ha aperto il fuoco non aveva l'intenzione di uccidere. Pare che dopo il tragico evento l'uomo sia fuggito, ma è stato rintracciato e bloccato poco dopo dagli uomini delle forze dell'ordine. Gli organi della sposa, che era un'assistente sociale, sono stati donati, come da sua espressa volontà manifestata precedentemente.