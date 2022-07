Lady Gaga, la taglia di 5mila dollari per il ladro dei suoi cani

Assicurato una ricompensa di 5 mila dollari per rintracciare il malvivente che ha rapito i suoi bulldog di Lady Gaga, dopo aver sparato al dog sitter che li aveva in custodia. Il ladro si chiama James Howard Jackson ed è stato "rilasciato per un errore materiale" da una prigione di Los Angeles lo scorso aprile. Dopo aver capito l'errore commesso, l'US Marshals Service, in rappresentanza degli Stati Uniti, ha offerto una ricompensa pari a 5mila dollari a chiunque riesca a fornire aiuti per rintracciare il 19enne.