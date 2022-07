Chiara Ferragni festeggia il compleanno di Matilda: ma chi è?

Per Chiara Ferragni e Fedez il 21 luglio è un giorno di grande festa: il loro bulldog francese, Matilda , compie 12 anni. Un traguardo importante che merita quindi l'attenzione e la gioia dell'intera famiglia, compresa quella dei piccoli Leone e Vittoria, che hanno festeggiato la loro amica a quattro zampe. L'imprenditrice digitale ha immortalato questo momento anche con alcune Instagram stories e scatti, dove la si vede insieme al suo cane nel salotto di casa a Milano, cantando " Tanti auguri ". Davanti alla cagnolina anche una scodella con la sua pappa preferita ed una candelina.

Chiara e Matilda: un legame lungo 12 anni

La Ferragni è legatissima alla sua cagnolina, che è diventata a sua volta, anche una star sui social. Matilda è entrata nella vita di Chiara quando ancora la sua carriera social non era decollata. E le parole che le dedica sui social lasciano trasparire tutto l'amore che ha per lei: "Buon dodicesimo compleanno alla mia prima figlia e alla mia guerriera che due anni fa ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi nonostante le probabilità e ci rende la famiglia più felice. Sono grata per tutto il tempo che passiamo insieme". Nel 2020 la cagnolina è stata colpita da un tumore, poi è stata operata a Zurigo, dove si è sottoposta alla radioterapia.