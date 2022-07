I funerali di Ivana Trump: Donald presente, la bara color oro

I funerali di Ivana Trump si sono svolti nella giornata di mercoledì 20 luglio nella chiesa cattolica di St. Vincent Ferrere di Manhattan, nell'Upper East Side di New York. Alla cerimonia funebre ha partecipato anche l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump , secondo marito dell'imprenditrice. Presenti i figli Ivanka , Eric e Donald jr , accompagnati dai rispettivi partner e famiglie. Anche Melania, l'ultima consorte del tycoon americano, ha reso omaggio a Ivana. Le spoglie dell'ex moglie di Rossano Rubicondi erano raccolte in una bara color oro.

Il discorso dei figli

"Crescendo, mia madre non mi ha detto che una donna poteva fare tutto ciò che voleva, me l’ha mostrato. Era una pioniera per uomini e donne allo stesso modo. Mia madre una volta mi ha detto che non c’era niente che non potesse fare con i tacchi. Ci ha insegnato come infilzare il pesce e cucinare il pescato. Lei ha ampliato le nostre menti” ha ricordato commossa Ivanka. Anche il figlio Eric ha deciso di ricordare la madre: “Era bellissima. Era l’incarnazione del sogno americano… Era una forza della natura”.

Le parole di Donald Trump

L'ex marito di Ivana ha affidato le sue parole al New York Post prima dell'inizio della cerimonia funebre: "Sono a New York. Mi sono riposato un po’. Un po’ di sonno. Ma sono triste. Era bellissima dentro e fuori. Abbiamo iniziato tutto questo, la nostra vita insieme, con un rapporto così bello. Non si è mai arresa, ha sempre lavorato sodo, non si ha mai deluso".