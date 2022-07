Joe Biden è positivo al Covid: "Sintomi lievi"

Joe Biden è risultato positivo al Covid : lo ha annunciato nelle scorse ore la Casa Bianca, che ha poi precisato che il presindente Usa è completamente vaccinato e ha " sintomi lievi ". Si apprende inoltre che "ha iniziato a prendere il Paxlovid . Seguendo le linee guida del Cdc, sarà in isolamento alla Casa Bianca e continuerà a svolgere i suoi compiti". La first lady americana Jill Biden è risultata negativa al test per il Coronavirus questa mattina e manterrà il suo programma di lavoro. Lo riporta Cnn.

Gli aggiornamenti su Joe BIden

La Casa Bianca in una nota ha spiegato che "per eccesso di trasparenza" aggiornerà tutti, fornendo un bollettino quotidiano sulle condizioni del presidente fino a quando non si sarà negativizzato. Anche il predecessore di Biden, Donald Trump, aveva contratto il virus nell'ottobre 2020 quando i vaccini non erano ancora disponibili ed era stato curato con farmaci sperimentali restando ricoverato per tre giorni al Walter Reed National Military Medical Center.