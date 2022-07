È morta Pierre La Sultana, la cartomante famosa nelle tv private romane

Addio a Pierre La Sultana , la cartomante più nota di Roma. La donna si è spenta all'età di 66 anni. L'annuncio ufficiale è arrivato su Facebook dal suo staff: "Purtroppo Pierre ci ha lasciati. Veramente felici di aver potuto regalare tramite questa pagina un po’ di allegria e leggerezza a chiunque passasse di qui. Ancor più felici di averla vissuta. Ci mancherà. Eccome se ci mancherà". Un messaggio condiviso da oltre 1500 persone e commentato da più di 2400 utenti. Pierre era molto seguita sui social network, dove aveva aumentato la propria popolarità ottenuta in passato grazie alle tv locali di Roma. Pierre era apparsa anche in alcune trasmissioni della Rai ed è stata protagonista pure di un servizio di Striscia la notizia.

Chi era Pierre La Sultana

Nata in Algeria, Pierre La Sultana è stata una delle più celebri cartomanti delle tv romane, con le sue seguitissime trasmissioni in cui rispondeva telefonicamente alle domande degli ascoltatori (rigorosamente una sola domanda a testa, chi voleva sapere di più era indirizzato ad un consulto in studio). Sulla sua scrivania, oltre agli inseparabili 17 mazzi di carte, gli oggetti più strani tra i quali: un clistere, uno sturalavandini, l’immancabile battipanni con cui richiamava l’attenzione tra un consulto e l’altro insieme al mattarello legato alle padelline.