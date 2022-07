Uffizi, ambientalisti si incollano al vetro della Primavera di Botticelli

Protesta ambientalista agli Uffizi di Firenze. Tre giovani italiani, un uomo e due donne, entrati con regolare biglietto, hanno inscenato una protesta nella sala del museo che custodisce le opere di Sandro Botticelli. Hanno prima esposto uno striscione con scritto 'Ultima Generazione No Gas No Carbone' e poi si sono incollati al vetro che protegge La Primavera. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato i tre per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, manifestazione non autorizzata e deturpamento o imbrattamento di cose. Dal museo fanno sapere che il dipinto non ha avuto alcun danno grazie alla presenza speciale del vetro che è stato installato anni fa proprio per proteggere le opere principali degli Uffizi.