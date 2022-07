Black Alien non trova lavoro: "Voglio tagliare il pene in due metà"

Anthony Loffredo, 24enne francese, ha deciso di sottoporsi a decine di interventi per assomigliare ad un alieno. Si è fatto tatuare tutto il volto, ha diviso in due la lingua, si è fatto amputare naso e orecchie ed ha inserito delle protesi di silicone sotto la pelle della testa. Oggi è conosciuto come Black Alien e non trova lavoro. "È una lotta tutti i giorni, perché ogni giorno trovi nuove persone che non capiscono, che vogliono giudicare. - ha raccontato al podcast Club 113 - È la vita, non tutti capiscono tutto. Come me, non capisco molte cose di molte persone. Ci sono persone che, quando mi vedono, gridano e scappano. Sono umano, ma la gente pensa che io sia solo pazzo".