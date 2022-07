Formia, una donna muore dopo essere stata dimessa dall'ospedale: "E' Covid, non infarto"

Una donna di 68 anni si era recata al Pronto Soccorso a Formia, preoccupata per un forte dolore al braccio sinistro e al petto, tale da farle pensare ad un infarto. I medici l'hanno trovata positiva al Covid ed hanno ricondotto i dolori lamentati alle conseguenze del Coronavirus. Da qui la decisione di dimetterla. Tornata a casa la donna, 68 anni, è stata colta da malore ed è morta sotto gli occhi del marito. Il fatto è avvenuto l'11 luglio scorso. I familiari hanno presentato un esposto in Procura per chiedere che si faccia chiarezza su quanto avvenuto. In particolare si è chiesto se siano "ravvisabili responsabilità da parte dei sanitari dell'ospedale di Formia per l'errata diagnosi e per quelle dimissioni rivelatesi, con il senno di poi, quanto meno affrettate".