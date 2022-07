Wanda Nara e la foto senza filtri che fa discutere i social: "Ho la cellulite e l'acne, sono vera!"

Wanda Nara di nuovo al centro della bufera. L'argentina è finita nel mirino di alcuni haters per il suo fisico, che fotografato da alcuni paparazzi a Ibiza è apparso ben diverso dalle sexy immagini che la moglie-agente di Mauro Icardi condivide quotidianamente su Instagram. "Ragazze, se ho così tanto successo quando sono così, vi consiglio di iniziare a mangiare la pizza senza sensi di colpa!", ha scherzato l'imprenditrice, per poi ricordare: "Ovviamente nessuno carica sui social network una foto dove sta male".

Lo sfogo di Wanda Nara

"Mettiamo tutti foto mentre mangiamo sushi o mentre siamo su un balcone con bella vista. Passo il mio tempo a mangiare polenta, riso e pasta al burro, ma non sono molto instagrammabili", ha ammesso Wanda Nara. E poi ancora: "Posso assicurarvi che amo ogni centimetro del mio corpo. Sì! Ho la cellulite come tutte, anche l'acne, e durante l'estate mi prendo una pausa dalla tinta per capelli. Sono reale! Scelgo il mio miglior profilo da caricare sui social network", ha concluso la 36enne.