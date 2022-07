Chiara Ferragni spiega perché i figli si chiamano Leone e Vittoria

Chiara Ferragni ha svelato su Tik Tok le ragioni che l'hanno spinta a chiamare Leone e Vittoria i figli avuti dal marito Fedez. “Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede – avevo fatto un’estate completamente single, senza frequentare nessuno – avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio" - ha confidato la Ferragni - Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore . Il primo frutto del nostro amore è stato Leo, anche a Fede è piaciuto questo nome".

Perché i figli di Fedez e Chiara Ferragni si chiamano così

Per quanto riguarda Vittoria, nata a marzo 2021, Chiara Ferragni ha spiegato: "È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome La Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita". I Ferragnez di recente hanno ammesso di sognare un terzo figlio.