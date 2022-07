"Georgette Polizzi e la sclerosi multipla: "La bastarda si è risvegliata"

Georgette Polizzi è tornata a raccontare sui social la sua battaglia contro la malattia che la perseguita da anni. La sclerosi multipla non le ha tolto però la gioia di avere il 21 marzo scorso la sua adorata bambina, Sole, frutto dell'amore per il marito Davide Tresse . Ed è proprio la presenza della piccola a darle stavolta una forza maggiore nell'affrontare questa nuova prova. "Anche questa mattina varco lei 'la porta azzurra", ha scritto l'imprenditrice in un suo ultimo post su Instagram. Parole che ha scritto a commento di uno scatto che la ritrae nell'ospedale San Bortolo di Vicenza intenta ad entrare in un reparto.

Georgette Polizzi torna in ospedale

"Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame. L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatica", ha proseguito l'influencer. Sono stati tanti i momenti che ha vissuto Georgette a causa della sclerosi multipla, dalla sedia rotelle all'andatura zoppicante. "In questi giorni la varcherò ogni mattina perché sembra che la bastarda si sia svegliata. Ogni mattina sarò qui a fare le infusioni di cortisone per farla tornare a dormire", ha aggiunto la Polizzi. Ma il suo pensiero oggi è diverso grazie alla presenza della figlia, che le darà la forza per vincere questa nuova battaglia.