Covid:su 138 milioni di vaccini si sono riscontrate 138mila reazioni avverse

Sono 137.899 le segnalazioni di sospetta reazione avversa pervenute su un totale di 138.199.076 di dosi somministrate tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2022, per i cinque vaccini anti-Covid-19 in uso in Italia, di cui l'81,8% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Questi dati sono emersi dal dodicesimo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti Covid, pubblicato dall''Agenzia Italiana del Farmaco. Sono stati presi in considerazione le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza per i cinque vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso. Nel secondo trimestre del 2022 i tassi di segnalazione relativi alla 1a dose restano più elevati rispetto alle dosi successive e sono più bassi dopo la 4a dose per tutti i vaccini. Il 18,1% del totale riguardano le segnalazioni gravi, con un tasso di 18 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, in linea con i precedenti Rapporti.