Federica Pellegrini e Giunta: data del matrimonio, location e invitati

Tutto pronto per il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il settimanale Oggi ha anticipato che il grande giorno è stato fissato al prossimo sabato 27 agosto. Sarà a Venezia, città molto amata dalla coppia. 160 gli invitati, tra i quali diversi esponenti del mondo dello sport e dello spettacolo. Di sicuro non ci sarà Filippo Magnini, cugino dello sposo ed ex fidanzato della sposa. Dopo il sì la Pellegrini e il suo allenatore penseranno ad allargare la famiglia: i diritti interessati non hanno nascosto il desiderio di diventare genitori.