Razzo cinese fuori controllo: "Potrebbe cadere sull'Italia"

È previsto in caduta incontrollata sulla Terra domenica 31 luglio il nucleo di 25 tonnellate del razzo cinese Lunga Marcia 5B, che il 24 luglio scorso ha portato in orbita il secondo modulo della stazione spaziale Tiangong, attualmente in costruzione. Secondo il Centro statunitense per gli studi sul rientro orbitale dei detriti della Corporazione Aerospaziale (Cords), il razzo rimarrà probabilmente in volo per circa una settimana, e rientrerà nell'atmosfera terrestre intorno alle ore italiane 9,30 del 31 luglio, con un grado di incertezza di 22 ore in più o in meno. Tuttavia, è ancora presto per capire dove cadrà: in base alla sua orbita, il rientro avverrà in un punto compreso tra 41 gradi Nord di latitudine (all'altezza della Sardegna) e 41 gradi Sud. Il nucleo del razzo non brucerà completamente nell'atmosfera: "Ci aspettiamo che dalle 5 alle 9 tonnellate raggiungano il suolo", ha dichiarato il Cords.