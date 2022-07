Tommaso Zorzi: insulti e offese omofobe da una donna incinta

Tommaso Zorzi insultato pesantemente da una donna in dolce attesa. Tutto è partito quando la ragazza di nome Beatrice ha risposto ad una domanda di un suo follower: "E se nascesse f****o?”. “Sarebbe un problema da affrontare”, la replica che ha fatto infuriare Zorzi, che ha condiviso il caso nelle sue storie Instagram con tanto di commento: "Mi auguro davvero di no perché sarebbe troppa la sua sofferenza con una madre così". Beatrice ha così inviato un messaggio a Zorzi in privato: “Comunque non è colpa mia se ti piace prenderlo dietro tesoro. Ognuno ha i propri gusti e posso pensarla come mi pare. Ah no, ti devo chiedere il permesso. Oddio, la vita a te t’ha messo le mani in faccia stella“.