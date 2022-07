Chiara Nasti, incidente in auto al quinto mese di gravidanza: come sta

Grande paura per Chiara Nasti , che nei giorni scorsi ha avuto un incidente d'auto . A raccontarlo è stata la stessa compagna di Mattia Zaccagni su Instagram, dove può contare su oltre un milione di follower. Giorno dopo giorno l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi documenta la sua gravidanza , che è giunta al quinto mese. Nelle ultime ore l'imprenditrice ha chiesto un chiarimento ai suoi fan circa l'uso della cintura di sicurezza in gravidanza.

Il racconto di Chiara Nasti

"Mi dite qualcosa in merito?", ha chiesto l'influencer, per poi aggiungere: "Io la metto sempre, perché l'idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”. Nessun ulteriore dettaglio quindi sulla dinamica dei fatti del sinistro in cui è rimasta coinvolta. Chiara è apparsa serena e senza alcun problema di salute, quindi probabilmente avrà vissuto solo un grande spavento. Chiara Nasti aspetta un figlio (che dovrebbe nascere a novembre) dal calciatore della Lazio Mattia Zaccagni.